Jovem é encontrado morto dentro de clube social em Campo Formoso

Um homem de 28 anos foi encontrado morto na tarde do último domingo, 17, dentro de um clube social situado na cidade de Campo Formoso, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, uma guarnição da 54ª Companhia Independente da Polícia Militar (54ª CIPM) foi acionada, por volta das 16h30, para averiguar a denúncia de um corpo encontrado no estacionamento do Clube de Campo Juá. No local, a equipe constatou o fato e identificou marcas de golpes de pedra na cabeça e no tórax da vítima.

Os agentes preservaram a área para a chegada do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), que realizou perícia e remoção do corpo. Identificado como Lucas Felipe Viana de Santana, o jovem também teria sido espancado.

O suspeito de 26 anos, que não teve a identidade revelada, estava sendo procurado desde o crime e acabou sendo preso em flagrante na noite desta segunda-feira, 18, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Campo Formoso, onde ficará à disposição da justiça.

Apesar de amigos de Lucas Felipe acreditarem que ele foi vítima de homofobia, a polícia diz que ainda não há nenhuma prova que possa ligar o homicídio à orientação sexual da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.