Legislativo cobra envio de 'Plano de Drenagem' prometido por Colbert

Após prometer um plano de drenagem e manejo de águas pluviais para Feira de Santana, desde o dia 1º de dezembro do ano passado, o Legislativo cobra do prefeito Colbert Martins (MDB), o não cumprimento da promessa. Até o momento, nenhuma proposta neste sentido foi envidada à Câmara. A observação é do vereador Professor Jhonatas Monteiro (PSOL), para quem "tudo não passou de uma ficção midiática”.

De acordo com o parlamentar, Colbert aplica um “calote público", na medida em que, ao ser questionado sobre a situação dos moradores do municípios com alagamentos, “sempre afirma que tem um plano de drenagem em andamento, porém estamos em fevereiro e até agora não enviou qualquer proposta".

Jhonatas citou os bairros Queimadinha, Rocinha, Mangabeira, entorno da lagoa do Chico Maia, Feira X e Baraúnas como locais onde, atingidos pela chuva, a água invade as casas.

“Visitei casas onde as pessoas precisam colocar bloco e tijolo como obstáculo, na luta para não perderem os móveis. Essa é uma realidade conhecida de longa data”, afirma.

O vereador disse ainda que Colbert precisa tratar com "responsabilidade devida" o que coloca em risco a vida das pessoas.