Mãe e filho pulam do quarto andar após invasão de apartamento

Mãe e filho pularam da janela do quarto andar de um prédio após terem o apartamento invadido por criminosos. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira, 13, no condomínio Parque dos Coqueiros, no bairro Asa Branca, em Feira de Santana. Segundo informações, os suspeitos entraram no local atirando.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados e encapuzados invadiram o apartamento da família em busca do companheiro da mulher, no entanto, o procurado não estava no imóvel.

Para escapar dos tiros, a mulher e o adolescente de 13 anos pularam de uma altura de 12 metros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e eles foram levados para um hospital da cidade.

As vítimas não tiveram o estado de saúde divulgado.