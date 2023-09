Mulheres que voltavam de cirurgia morrem em acidente na Bahia

Cinco mulheres morreram após um grave acidente na BR-242, no município de Ibitiara, na região da Chapada Diamantina. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira, 31, no trecho do km 452.

As vítimas eram moradoras do povoado de Ouricuri, na cidade de Seabra, que fica a cerca de 80 km de Ibitiara, e estavam indo para casa após passarem por cirurgias de catarata.

No acidente, o carro em que as vítimas estavam bateu contra um veículo de carga. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a batida foi de frente e que o motorista do veículo de carga saiu ileso.

Os corpos das vítimas foram retirados do local e passaram por necropsia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT) Seabra.