Nove tremores de terra são registrados em dois municípios baianos

Nove tremores de terra foram registrados nas cidades de Jacobina e Jaguarari, no norte da Bahia, entre esta segunda-feira, 25 e o sábado, 23. As informações são do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O LabSis no município de Jacobina, calcula um tremor de terra, de magnitude preliminar em 1.8 mR. Até o momento, não há informações de moradores que tenham escutado ou sentido o tremor até a última atualização desta reportagem.

Segundo informações da Universidade de São Paulo (USP), a magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do tremor. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos.

De acordo com Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a intensidade do tremor é calculada pela escala Richter (mR). A escala Richter é pontuada de um a nove; cada grau corresponde a ondas dez vezes mais “fortes”, a uma potência 30 vezes superior.

Um tremor de menos de 3,5 graus é apenas registrado pelos sismógrafos. No entanto, outro entre 3,5 e 5,4 pode produzir danos.

No último domingo, 24, um tremor de terra foi registrado na cidade de Jaguarari. Conforme o LabSis, a magnitude preliminar calculada é de 1.7 mR. Também não há informações de moradores que tenham escutado ou sentido o tremor.