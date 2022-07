Operação desmonta fábrica clandestina de armas em Juazeiro

Uma operação integrada na cidade de Juazeiro, região Norte da Bahia, resultou na desarticulação de uma fábrica clandestina de armas de fogo e na apreensão e duas submetralhadoras na noite desta quarta-feira, 20. Segundo a Secretaria de Segurança Públoca (SSP), ações de inteligência das polícias Civil e Militar indicaram um possível local de armazenamento, produção e também manutenção em armas de fogo para traficantes no bairro de Santo Antônio.

Com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guarda Municipal, as forças estaduais realizaram varreduras na Rua Zumbi dos Palmares. Um suspeito que passava em um veículo foi abordado e, com ele, foram encontrados munições de calibre 38, pinos de cocaína e uma televisão. Aos policiais, ele contou que guardava uma arma na sua residência.

Já em um imóvel usado pelo traficante, as forças de segurança apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, carregador, munições, oito pinos de cocaína, balança, relógio e 630 reais. Ao constatar que se tratava de uma arma artesanal, os policiais perguntaram a origem e o traficante contou que comprou o armamento no bairro de Piranga.

Em seguida, as equipes foram até o local e encontraram uma serraria onde eram fabricadas armas. Um homem foi preso no local e confessou que também fornecia manutenção em armamentos de traficantes. Na fábrica ilegal, foram apreendidos furadeira, lixadeira, esmeril e uma máquina de solda. Os materiais e os presos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro.