PF apreende encomenda dos Correios com cédulas falsas na Bahia

A Polícia Federal interceptou, nesta quinta-feira, 31, uma encomenda entregue pelos Correios, no município de Santa Bárbara, centro-norte da Bahia, com dez cédulas falsas de R$ 100, todas com a mesma numeração de série.

Um homem, de 20 anos, foi surpreendido pelos policiais federais, após ter recebido a encomenda com as cédulas falsas no local de trabalho.

O homem informou que adquiriu as cédulas por intermédio de um grupo em rede social. A voz de prisão foi dada ao abordado, que foi conduzido para o Posto de Polícia Federal em Feira de Santana, onde foi autuado pelo crime de Moeda Falsa, que prevê pena de 3 a 12 anos de reclusão.

O preso vai ser encaminhado para o presídio de Feira de Santana e fica à disposição da Justiça.