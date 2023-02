Pintor é surpreendido e morto a tiros em Feira de Santana

Um homem, identificado como Edson de Araújo Oliveira Júnior, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 27, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

Segundo informações do Acorda Cidade, o caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Asa Branca. A vítima, que era pintor de paredes, estava brincando com algumas crianças quando foi surpreendida por indivíduos armados que se aproximaram a bordo de um veículo branco.

Os suspeitos teriam perguntado a Edson se ele estava traficando no bairro, o que foi negado. Mesmo assim os criminosos acabaram abrindo fogo contra ele. Atingido nas costas, braços, tórax e cabeça, o pintor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para realização de perícia na cena do crime e a remoção do corpo, que passará por necropsia.

A autoria e motivação do homicídio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.