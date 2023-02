Polícia erradica 120 mil pés de maconha entre Remanso e Dom Inocêncio

Uma plantação com cerca de 120 mil pés de maconha foi localizada e erradicada, na Fazenda Riacho de Santo Antônio, situada na área rural entre os municípios de Remanso, no norte da Bahia, e Dom Inocêncio, no Piauí, na segunda-feira, 28.

O flagrante foi realizado por especialistas em georreferenciamento da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga e do 11⁰ Batalhão de Polícia Militar (São Raimundo Nonato) da PM do Piauí, que fazem o monitoramento de áreas rurais.

Segundo o major Ednaldo Araújo Rodrigues, comandante da especializada, os policiais analisaram as imagens de satélite e identificaram a plantação utilizando drones. "A roça tinha cerca de quatro hectares e as mudas da maconha estavam com 80 centímetros de altura", explicou.

Ainda de acordo com a polícia, um homem e o seu filho, responsáveis por fazer a segurança do local, estavam portando um rifle calibre 22 e revólveres calibre 38. Eles foram presos. Duas motocicletas e um veículo modelo SUV também foram apreendidos na ação. Todo o material foi conduzido à Delegacia Territorial de Dom Inocêncio, no Piauí.