Prefeitura de Juazeiro é acionada após suspender transporte escolar

O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública contra a Prefeitura de Juazeiro para que seja retomado o transporte escolar para alunos do distrito de Itamotinga, na zona rural do município. Na ação, a promotora de Justiça Rita de Cássia Rodrigues Caxias, requer também que seja restabelecido o transporte de professores que precisam de deslocamento para a unidade escolar Tempo Integral Bom Jesus, no distrito.



O MP atuou em demandas individuais e coletivas envolvendo a dificuldade que os alunos vêm enfrentando para frequentarem, regularmente, as unidades de ensino por falta de transporte escolar, principalmente da zona rural até as escolas.

Segundo a promotora, a decisão da Prefeitura de Juazeiro em suspender o serviço, “ está prejudicando e impossibilitando a frequência escolar de centenas de alunos”. Ela complementou que o MP solicitou uma resposta acerca desse problema à Secretaria Municipal de Educação, no entanto não obteve nenhum retorno sobre providências adotadas.

A reportagem do Portal A TARDE manteve contato com a Prefeitura de Juazeiro. De acordo com a Secretaria de Educação e Juventude do município, "as rotas de transporte escolar que atendem estudantes e professores nas unidades escolares do distrito de Itamotinga e Maniçoba foram normalizadas nesta quarta-feira, 09".