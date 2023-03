Presidente da Câmara de Feira suspende afastamento de servidores

A presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, Eremita Mota, voltou atrás e suspendeu o afastamento temporário, que até então seria pelo período de 15 dias, dos servidores do setor Financeiro-Contábil da Casa. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município, desta quinta, 2.

Eremita confirmou ainda a criação da 'Comissão de Sindicância Investigativa', com o objetivo de "apurar provável responsabilidade administrativa de servidores públicos oriundas de alteração em sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Feira de Santana".

A Comissão está com a incumbência de investigar "se tal ato se encontrava vinculado à Divisão Financeira/Contábil, inclusive com relação a auditoria de inserção e exclusão de dados.

Os membros para formação da Comissão de Sindicância: Valdomiro dos Santos Silva (presidente), Daniela Iramaia da Conceição Cruz e Marcos Leite Souza foram nomeados.