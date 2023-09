Suspeito de abuso sexual infantil é alvo de operação da PF

A Polícia Federal localizou dispositivos cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil, durante a Operação Otaro, deflagrada na última quinta-feira, 14, em Juazeiro, norte do estado. No entanto, a informação foi divulgada nesta segunda-feira, 18.

Segundo a PF, os agentes cumpriram mandado judicial de busca domiciliar e apreensão. Durante a investigação policial, a partir de técnicas especializadas, o suspeito foi identificado como responsável pelo compartilhamento de materiais ilícitos em redes sociais.

Os dispositivos cibernéticos apreendidos serão periciados com o fim de confirmar os delitos e impedir a propagação do material.

O suspeito responderá pelos crimes de armazenamento e de compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil, previstos respectivamente no art. 241-A e art. 241-B, ambos do Estatuto da Criança e Adolescente. Se condenado, as penas somadas podem alcançar a 10 anos de reclusão.

Ao Portal A TARDE, a PF esclareceu que o homem não foi detido, no entanto, o material apreendido pode embasar uma futura prisão.