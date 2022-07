Suspeitos de asssaltar pizzaria morrem em confronto com policiais

Três homens, suspeitos de assaltar uma pizzaria, morreram em confronto com policiais na noite desta segunda-feira, 11, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia. O trio também é suspeito de roubos no bairro Conceição.

De acordo com as autoridades, a troca de tiros aconteceu no Anel de Contorno durante diligências da 66ª Companhia Independente (66ª CIPM), que avistou um veículo suspeito. Na interceptação, os agentes foram recebidos a tiros.

Houve revide e os criminosos acabaram sendo atingidos. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiram aos ferimentos.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), onde aguardam reconhecimento de familiares. Todos estavam sem documentos pessoais e ainda não foram identificados.

Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e um calibre 32, além de diversos aparelhos celulares.