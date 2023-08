TCM investiga irregularidades em cargos de prefeitura baiana

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCU) avalia irregularidades em cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal da cidade baiana de Feira de Santana.

A investigação tem como base o aumento irregular de cargos, além de apuração de irregularidades ligadas com aposentadoria por invalidez, dedicação exclusiva desrespeitada, falta em trabalho, servidor falecido recebendo remuneração, entre outros pontos.

O TMC afirma que os indícios foram identificados a partir da comparação dos dados das folhas de pagamento das unidades jurisdicionadas do TCM-BA, considerando também as informações sobre as folhas de pagamento dos funcionários de órgãos públicos do país.

A apuração em cargos na Prefeitura e na Câmara Municipal ocorrem nas seguintes instituições públicas:

-Consórcio Público Interfederativo De Saúde Da Região de Feira de Santana

-Fundação Cultural Municipal Egberto Tavares Costa

-Fundação Hospitalar de Feira de Santana

-Instituto de Previdência de Feira de Santana

-Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

-Superintendência Municipal de Trânsito