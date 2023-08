TCM suspende licitação do BRT de Feira por suspeita de irregularidades

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) suspendeu a licitação do BRT de Feira de Santana, na região centro-norte do estado.

A decisão foi publicada na edição de sábado, 19, no Diário Oficial do Município, e foi tomada após suspeitas de possíveis irregularidades na concorrência da licitação que previa a implementação do sistema de gestão de frota.

Com isso, a prefeitura de Feira de Santana terá que prestar esclarecimentos a corte de contas estadual.

Entre os problemas, está o fato de uma empresa concorrente ter solicitado informações às vésperas da licitação. A pedida fez com que a Secretaria de Planejamento Municipal teria alterado a data do processo licitatório.

Até o momento, a gestão de Feira de Santana ainda não se pronunciou sobre a suspensão.

Operação

Atualmente, o sistema do BRT em Feira de Santana engloba três estações interligadas através de dois corredores das avenidas João Durval, com 4,8 Km de extensão; e Getúlio Vargas, que possui 4,45 Km.

O Terminal Ayrton Senna foi inaugurado em março deste ano para atender mais de oito mil passageiros que utilizam as linhas de transporte público urbano. O funcionamento acontece entre 5h e 23h, com frota de 21 ônibus.

O novo terminal também opera veículos do Sistema Integrado de Transporte (SIT), que ainda está em fase experimental.