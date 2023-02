Trio que fugiu de carceragem é recapturado após ação policial na BA

Três homens que fugiram da carceragem da Delegacia de Mairi, que respondiam por dupla tentativa de feminicídio, tráfico de drogas, associação e favorecimento à prostituição, foram recapturados durante uma ação da polícia. Outras três pessoas foram presas em flagrante.

A ação teve início na tarde de segunda-feira, 27, após dois irmãos que haviam escapado e tentavam fugir para o estado de São Paulo serem encontrados pelas equipes da delegacia da cidade, no povoado de Ponto de Mairi.

Nesta terça-feira, 28, após o levantamento de informações sobre o esconderijo do terceiro suspeito, pai dos jovens recapturados, os policiais encontraram o homem no povoado de Aroeira. Ele estava com dois revólveres calibres 22 e 38, uma pistola de numeração 380, 10 celulares, carregadores e munições, frutos de apreensão policial que foram furtadas no momento da fuga, no último sábado, 25.

Outras três pessoas que também integram a família foram conduzidas por tentarem ajudar os criminosos a fugirem. Eles foram flagranteados por fuga de pessoa presa e seguem custodiados.

O trio que escapou da unidade policial, além de responder pelos crimes já cometidos, também assumirão pelos crimes de dano e furto qualificado, além de posse ilegal de arma de fogo. Eles aguardam decisão judicial para serem recambiados ao sistema prisional.

A polícia informou que o policiamento segue reforçado na região para buscar por outras armas furtadas na ação.