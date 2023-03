Vigilante suspeito de executar pessoa em situação rua é preso

Um vigilante foi preso na madrugada desta sexta-feira, 3, sob a suspeita de ter assassinado uma pessoa em situação de rua, em Feira de Santana. O crime foi cometido no último dia 24, na Rua Cristóvão Barreto, no bairro Serraria Brasil.



Segundo as informações do titular da Delegacia de Homicídios de Feira, Rodolfo Faro, o suspeito foi identificado graças as imagens de circuito de segurança instaladas na região.

"Através das imagens das câmeras pudemos identificar o suspeito. Após isso, uma equipe montou campana na rua onde ele trabalhava como vigilante, no mesmo local do crime", contou o delegado.

Nas imagens, o homem, identificado pelas iniciais de J.M.J , de 51 anos, aparece executando a vítima.

Ao Portal A TARDE, o delegado Faro contou que o homem confessou o crime e alegou estar sendo ameaçado pela vítima. O suspeito ainda negou ter relação com outros dois casos de execuções de pessoas em situação de rua que também foram cometidos no mês passado.

"A princípio não existem indícios de autoria nesses dois casos. Os crimes foram cometidos de modos diferentes, porém, não descartamos nada ainda", explicou.

A arma do crime, um revólver calibre 38, não foi localizada, já que o suspeito disse ter vendido o objeto. Sem mandado de prisão expedido ou flagrante, ele foi liberado após prestar depoimento. As investigações sobre os três casos seguem sendo investigados pela unidade especializada.

Suspeita de 'serial killer'

Gutemberg e Lucas também foram mortos em fevereiro deste ano | Foto: Reprodução

Além do crime do dia 24, outras duas pessoas em situação de rua foram mortas na cidade de Feira de Santana. As vítimas foram identificadas como Gutemberg Souza Brito e uma outra pelo prenome de Lucas. Os indícios também seriam de execuções.

Inicialmente, a suspeita era que os casos teriam relação, já que as vítimas possuíam características similares. Além de todas receberem assistência de instituições sociais da cidade, os crimes foram cometidos em localidades próximas, nos bairros dos Capuchinhos e Serraria Brasil.