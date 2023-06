Ação apreende 19 quilos de maconha e R$ 18 mil na Bahia

Cerca de 19 quilos de maconha e mais de R$ 18 mil foram apreendidos, na noite desta segunda-feira, 5, no Centro de Vitória da Conquista. Dois homens e três mulheres, dois deles com passagens por tráfico de drogas, foram capturados.

A ação, intitulada de Operação Falcão, ocorreu na rua do Alecrim. Segundo informações da SSP-BA, uma mulher foi localizada pelos policiais com drogas em uma mala. Ela revelou que recebeu o material de um motorista, também flagrado com tabletes do entorpecente.

Conforme o órgão, a partir da primeira prisão, os policiais chegaram aos outros envolvidos, incluindo uma mulher que estava escondida em um hotel e foi a responsável por trazer a droga de São Paulo.

O material foi enviado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Conquista.