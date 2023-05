Ação policial apreende rifle, pistolas e revólver em Poções

A Operação Divino Seguro, realizada na noite deste domingo, 28, na cidade de Poções, no Centro-Sul da Bahia, terminou com a morte de quatros suspeitos do tráfico de drogas na região e a apreensão de um arsenal utilizado pelo grupo criminoso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP- BA), equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 79ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), das Rondas Especiais (Rondesp Sudoeste) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Sudoeste), encontraram o armamento com quatro traficantes, no residencial Vista Bela.

Com a chegada das guarnições, o grupo entrou em confronto com os agentes, que revidaram. No confronto, o quarteto acabou ferido e foi socorrido, mas não resistiu. Com eles foram apreendidos um rifle calibre 38, duas pistolas calibres 9mm e 380, um revólver calibre 38, carregadores, munições, uma faca e um celular.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.