Acidente entre van e caminhão deixa quatros mortos na BR-030

Um acidente envolvendo uma van e um caminhão, que transportava botijões de gás, fez quatro vítimas fatais no final da tarde desta segunda-feira, 18, na BR-030, em um entroncamento da cidade de Lagoa Real, no Centro-Sul da Bahia.

De acordo com as autoridades, o acidente aconteceu no Km 61 da rodovia.

O condutor da van, identificado como Jair Pinheiro Souza, e outros dois passageiros, que não tiveram os nomes divulgados, morreram no local. A quarta vítima foi a óbito dentro da ambulância, a caminho do hospital.

Além das quatro pessoas que morreram, outros ocupantes da van sofreram ferimentos e foram socorridos para hospitais da região. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

As causas do acidente estão sendo apuradas. O motorista do caminhão fugiu e ainda não foi localizado.