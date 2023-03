Animador de festa infantil é preso na Bahia por estupro de vulnerável

Um animador de festa infantil foi preso nesta sexta-feira, 10, acusado de cometer estupro de vulnerável. O mandado foi cumprido na zona rural do município de Livramento de Nossa Senhora, no interior da Bahia. O crime ocorreu no município de Mombaça, no Ceará.

“Nossos investigadores receberam um pedido da Polícia Civil do Ceará informando que o homem estaria atuando como palhaço de festas e aluguel de brinquedos para eventos em nosso município”, explicou o titular da Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, delegado Antônio Cláudio.

Para enganar a polícia, o acusado ainda estava utilizando um nome falso. Após a prisão, ele foi encaminhado para a sede da delegacia e teve o mandado de prisão cumprido. Nos próximos dias, o homem será transferido para o Ceará, onde permanecerá à disposição da Justiça.