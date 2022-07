Após gastos com São João, prefeitura mantém estado de emergência

Mesmo após os gastos da gestão do prefeito Zenildo Brandão Santana, Zé Cocá (PP), com atrações durante os festejos de São João, Jequié manteve o estado de emergência, decretado em abril, por causa da seca que atinge a região sudoeste do estado.



Atrações como Tarcísio do Acordeon, Maiara e Maraísa, Mastruz com Leite, Felipe Araújo, Jonas Esticado, Cacau com Leite, Simone e Simaria, entre outras, se apresentaram no município, como informado inicialmente pelo Portal Políticos do Sul da Bahia.

Em junho, Jequié esteve na mira do Ministério Público da Bahia (MP-BA), já que o órgão instaurou em diversos municípios baianos procedimento administrativo para acompanhar o andamento dos contratos feitos por gestores para o São João.

Em relação ao estado de emergência por causa da seca, uma análise da Estação Meteorológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) apontou que a estiagem deve afetar o município até o próximo mês de outubro, época na qual as chuvas devem voltar a cair.

Ao Portal A TARDE, a Prefeitura de Jequié informou que o estado de emergência, decretado em abril, se deu pela baixa incidência de índice pluviométrico na região de sua circunscrição, que afeta diretamente a população da região rural. O comunicado diz ainda que a administração municipal dispõe de seis carros-pipa que abastecem as demandas de água, na sede e na zona rural afetada.