Bezerro nasce com duas cabeças no município de Macaúbas

O nascimento de um bezerro, na cidade de Macaúbas, no Centro Sul Baiano, viralizou na web nesta quinta-feira, 21. Isso porque o animal veio ao mundo com duas cabeças, na última segunda-feira, 18, no Povoado Tapera do Peixe.

Segundo informações do Blog do Anderson, que recebeu as fotos do bezerro, por meio do morador Elidan Oliveira Sousa, o veterinário e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Jefferson Filgueira Alcindo, disse que a malformação ocorrida no animal é chamada de “dicefalia”.

Animal nasceu no Povoado Tapera do Peixe | Foto: Reprodução | Blog do Anderson

“Essa deficiência é de origem embriológica e ocorre pela duplicação das placas neurais que resulta em duas cristas neurais, parcialmente ou totalmente duplicadas”, explicou ele.



Ainda segundo o médico, casos como este podem ocorrer devido a diversos fatores entre os quais, o uso de certos vermífugos, a ingestão de plantas tóxicas, algumas deficiências minerais e alguns vírus, como o da diarreia viral bovina.

Não há mais informações sobre o estado de saúde do animal ou sobre a expectativa de vida dele. Confira mais imagens:

null Reprodução | YouTube