Caminhão de carga adulterado é apreendido na BR-110, em Paulo Afonso

Um caminhão de carga adulterado foi apreendido na tarde de sexta-feira, 28, durante uma fiscalização em frente a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 2, da BR 110, em Paulo Afonso, no Vale do São Francisco, região da Bahia.



Segundo a PRF, foram solicitados os documentos de porte obrigatório ao motorista e, durante os procedimentos de fiscalização ao veiculo, a equipe notou divergências com os caracteres de identificação e foi constatado que o veículo apresentava adulterações.

Ao ser questionado, o condutor de 32 anos, morador de Euclides da Cunha, disse que não sabia das irregularidades e informou também que essa era a segunda viagem com o caminhão.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Eunápolis pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

A PRF informo que o combate às fraudes veiculares é uma das áreas de atuação ordinária da PRF e ações pontuais são realizadas sempre que se constata uma maior incidência desse tipo de crime em determinadas regiões do país.