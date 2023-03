Carga de madeira transportada ilegalmente é aprendida na BR-330

Uma carga de madeira transportada ilegalmente foi apreendida na manhã desta quinta-feira, 9, na BR-330, em Jequié, na Bahia. Além disso, o motorista do caminhão estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o veículo havia sido autuado por infrações de trânsito.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu por volta das 11h30, quando a equipe abordou o veículo carregado com perfis de madeira (lenha) de várias espécies, durante uma fiscalização na altura do quilômetro 800 da rodovia.

Por tratar-se de transporte de madeira, os policiais solicitaram a documentação específica desse tipo de carga que são a Nota Fiscal (NF), a Guia Florestal (GF) além, do Documento de Origem Florestal (DOF). O motorista não apresentou a comprovação exigida da carga e disse que o material foi embarcado em uma fazenda localizada na zona rural de Palmeirinha, na cidade de Aiquara (BA).

De acordo com a PRF, o motorista assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência e, também, o Termo de Compromisso se comprometendo a comparecer na audiência do Juizado Especial Criminal (JECRIM) para responder por sua conduta tipificada no Art.46 da Lei 9.605/98 (transporte de madeira sem licença válida).

A carga e o caminhão foram encaminhados para o INEMA para os procedimentos administrativos.