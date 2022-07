Casal e criança são resgatados em rio após carro despencar de ponte

Um casal e uma criança foram resgatados na tarde desta quarta-feira, 13, após o veículo em que estavam ser atingido por uma carreta e cair dentro do Rio Jiquiriçá, em um trecho da BR-116, no município de Irajuba, no Centro-Sul da Bahia.

Segundo informações do blog Marcos Frahm, o carro de passeio teria freado bruscamente para não atropelar um ciclista na Ponte do Km 70, quando foi atingido por uma carreta que trafegava logo atrás. O automóvel com as três vítimas dentro foi empurrado e caiu no rio.

Moradores de um povoado próximo ao local do acidente acionaram os agentes da ViaBahia, administradora da rodovia, e socorreram as vítimas, que não sofreram lesões graves, para o Hospital Municipal de Irajuba. O homem e a criança de cerca de 8 anos passam bem. A mulher foi encaminhada para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, com suspeita de fratura em um dos braços.

Em decorrência do acidente, o trânsito na rodovia ficou interditado por um longo período, mas já foi liberado.