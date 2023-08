Cerca de 100 armas de fogo foram apreendidas em cidade baiana

Unidades ostensivas e especializadas da Polícia Militar da Bahia apreenderam na cidade de Jequié, de janeiro até a primeira semana de agosto, cerca de 100 armas de fogo.

Em ações preventivas, o 19⁰ Batalhão da Polícia Militar (BPM) localizou 73 armas e prendeu em flagrante 160 criminosos envolvidos em crimes contra a vida, roubos e furtos.

A Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central, por sua vez, durante combate ao crime organizado, encontrou 25 armas e capturou em flagrantes 18 pessoas.

"Com o emprego de inteligência e integração, além de investimento em recursos, a exemplo das viaturas entregues na última semana para as unidades especializadas, conseguimos retirar esse material de circulação e oferecer maior tranquilidade", frisou o comandante do 19º BPM, tenente-coronel, Márcio Amorim.