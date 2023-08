Curso de pós-graduação realiza aula inaugural em Jequié

Será realizada nesta sexta-feira, 4, a abertura da pós-graduação em Prática Trabalhista e Previdenciária, na Iprofid, na cidade de Jequié, sudoeste da Bahia, com o professor, mentor, palestrante e advogado Bruno Marback.

O curso conta com especialistas e mestres do Direito. Além disso, a pós-graduação é importante para ampliar conhecimentos, pois aborda uma visão prática e evolutiva do Direito do Trabalho, e auxilia o profissional que quer crescer e atuar na área trabalhista.

Sobre Bruno Marback: Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia; mentor; palestrante; professor da Multipla Difusão do Conhecimento; professor da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes (ESA-Ba); e professor de pós graduações.

Para mais informações: Iprofitba.com.br/direito e no perfil do professor no Instagram: @brunomarbackadvprof