Estado inaugura obras de mais de R$ 26 milhões no Vale do Jiquiriçá | A TARDE

Em agenda no Vale do Jiquiriçá, neste sábado, 28, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou uma série de obras para a cidade de Jiquiriçá: escola de tempo integral, unidade conjugada das Polícias Civil e Militar, pavimentações de ruas em paralelepípedo, praça e sistema de esgotamento sanitário. O investimento do Estado na região é de mais de R$ 26 milhões.

O Colégio Estadual de Tempo Integral José Malta Maia, no Centro da cidade pelo governador, ao lado do prefeito João Fernando Alves. A obra, que teve investimento de quase R$ 21 milhões, foi realizada em parceria entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder).

Essa é a unidade de ensino de número 55, sendo 30 novas e 25 reformadas e ampliadas, entregue somente em 2023, no valor de cerca de R$ 890 milhões. A estrutura conta com 12 salas de aula; quatro laboratórios; duas salas multifuncionais; biblioteca; teatro; restaurante estudantil; quadra poliesportiva coberta; campo de futebol society com pista de atletismo; espaço de vivências corporais; vestiários e banheiros. Na ocasião, também foi entregue um ônibus escolar.

Estrutura da nova escola conta com 12 salas de aula e quatro laboratórios | Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Jerônimo destacou a importância do novo prédio. “A outra escola foi inundada e a população sofreu com isso. Então, além de estar oferecendo condições reais de uma escola com educação integral, estamos dando dignidade. Colocamos essa escola em uma posição segura, para que os estudantes, durante suas fases de estudos, não corram nenhum tipo de risco”, afirmou o governador.

No novo prédio, serão atendidos 619 alunos nos três turnos. Representando a secretária Adélia Pinheiro, a chefe de gabinete da SEC, Rowenna Brito, falou sobre o investimento na educação e o impacto para o ensino local. “Este equipamento representa uma melhoria na aprendizagem, pois vai possibilitar o avanço da qualidade da educação no município, e não apenas para os estudantes da rede estadual mas para toda a população estudantil de Jiquiriçá”.

Segurança Pública

Com a chegada das novas sedes da Delegacia Territorial (DT) e da 4ª Companhia (Jiquiriçá) do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Santo Antônio de Jesus), o trabalho integrado das forças policiais na cidade de Jiquiriçá também foi reforçado. As unidades foram entregues pelo Governo do Estado, após o investimento de cerca de R$ 3 milhões.

O objetivo é garantir maior segurança para os mais de 13 mil cidadãos do município. Em 2023, através do chamado Programa de Modernização das Estruturas de Segurança Pública, o governo estadual entregou 42 unidades das PM, PC e Corpo de Bombeiros.

As 41ª e 42ª novas estruturas estão localizadas no Loteamento Nascimento, Estrada do Pindoba. A nova sede da Polícia Judiciária conta com salas para delegado, recepção, de atendimento, investigação e reconhecimento, além de custódia com celas. Já o espaço do Pelotão possui salas de comando, operacional, de inteligência, além de vestiários.

“As entregas aumentam a lista de unidades inauguradas esse ano. Hoje, Dia do Servidor Público, completamos 42 novas unidades apresentadas à população baiana, proporcionando mais estrutura e conforto às equipes policiais”, disse o titular da SSP, Marcelo Werner.

Cerca de R$ 650 milhões serão investidos em todo o projeto de modernização das unidades das forças de segurança, que prevê a entrega de cerca de 500 unidades em todo o estado.

Delegacias também foram inauguradas na cidade de Jiquiriçá | Foto: Alberto Maraux / SSP-BA

Outras obras

O governador Jerônimo Rodrigues ainda fez a inauguração do Sistema de Esgotamento Sanitário no Loteamento Pindoba e Lorena. A rede coletora tem aproximadamente 5.7 mil metros de extensão e 405 ligações de esgoto. O equipamento foi construído pela Secretaria estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento e contou com recurso de R$ 2,2 milhões.

O gestor também autorizou a Secretaria estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a celebrar convênio com o município visando a implantação do projeto de apoio à produção, com construção de unidade de processamento de farinha e derivados de mandioca. O investimento de quase R$ 850 mil beneficia 51 agricultores familiares.