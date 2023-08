Homem é morto a golpes de marreta em Vitória da Conquista

Um homem de 58 anos morreu na sexta-feira, 11, em Vitória da Conquista, cidade no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima foi atingida por golpes de marreta na cabeça.

O caso ocorreu na Rua Espírito Santo, no bairro Brasil. Ao chegar no local, a PM foi informada que a vítima já havia sido socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

A equipe da PM foi informada que o suspeito do crime supostamente estaria escondido no bairro Cidade Modelo. No entanto, ao chegar no endereço, ele homem não foi encontrado. O objeto utilizado no crime foi recolhido e encaminhado ao Plantão Central no Disep para as medidas legais necessárias.