Homem é preso após agredir o próprio pai com faca e foice na Bahia

Um homem foi preso após agredir seu pai, neste domingo, 13 de agosto, justamente no Dia dos Pais. O caso aconteceu no município de Jaguaquara, na região centro-sul da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o PMs receberam a denúncia via Cicom e, no local, constataram o fato. Com o agressor, foram apreendidas uma faca e uma foice.

O suspeito e a vítima foram encaminhados para a delegacia que atende à região, para o registro do fato e a adoção das medidas cabíveis.