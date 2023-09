Homem é preso em Conquista por suspeita de fraude milionária no Acre

A Polícia Civil, através de Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, prenderam nesta quarta-feira,6, um homem suspeito de estelionato. Ele está envolvido em um esquema fraudulento de “pirâmide financeira”, no qual lesou diversas vítimas no estado do Acre, causando prejuízo de milhões de reais.

Expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, a ordem judicial foi cumprida em um condomínio residencial no bairro Candeias. Na conta bancária do suspeito foi identificada a quantia de R$ 28 milhões. O valor será depositado em uma conta judicial e ficará à disposição da Justiça.

“O êxito da operação é fruto de compartilhamento de informações da Polícia Civil da Bahia com a do Acre”, ressaltou o titular da unidade especializada, delegado Odilson Pereira Silva.