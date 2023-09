Homem é preso por suspeita de 'golpe do amor' no interior da Bahia

Um homem foi preso em Jequié, no sudoeste da Bahia, sob suspeita pelo crime popularmente conhecido como “golpe do amor”, nesta quinta-feira, 31, durante a “Operação Bad Valentine”, deflagrada pela Polícia Civil. O suspeito está no conjunto penal do município.

O homem acusado de estelionato afetivo, foi encontrado no bairro de Jequiézinho. Há a possibilidade de outras mulheres terem sido vítimas dele.

No estelionato afetivo, o suspeito estabelece um relacionamento de confiança com a vítima. No início, ele é bastante atencioso, usa técnicas de manipulação e promete um futuro com a vítima.

No entanto, quando conquista a confiança da vítima, o suspeito começa a pedir dinheiro ou bens materiais. As justificativas mais comuns para o pedido são problemas financeiros e necessidades de investimento.