Homem suspeito de furto é amarrado em poste e linchado em Conquista

Um homem suspeito de furtar uma motocicleta nesta quarta-feira, 26, foi amarrado em um poste e linchado por populares, próximo ao Anel Rodoviário Jadiel Vieira Matos, trecho do Loteamento Senhorinha Cairo, em Vitória da Conquista.

Apesar das agressões, o homem foi capturado com vida por policiais militares da 78ª Companhia Independente. O suspeito foi levado ao Distrito Integrado de Segurança Pública, de acordo com informações do Blog do Anderson.

Ainda não se sabe o estado de saúde do rapaz, que não foi identificado. Também não há informações se algum dos populares envolvidos no linchamento foi conduzido à delegacia.