Incêndio atinge e destrói 85 ônibus no sudoeste da Bahia

Um incêndio atingiu uma garagem de ônibus, no último domingo, 30. O caso aconteceu na BR-116, nas proximidades da rodoviária de Vitória da Conquista, a 518 quilômetros de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas após cinco horas. O fogo destruiu 85 veículos e ninguém saiu ferido.

De acordo com moradores, o incêndio teve início numa vegetação onde caminhões ficam estacionados, mas os veículos não foram atingidos. Vinte e cinco ônibus foram preservados. As equipes do Corpo de Bombeiros receberam ajuda de sete caminhões-pipa da prefeitura de Vitória da Conquista.

Os militares orientam que, em caso de princípio de incêndio, é preciso se abrigar em local seguro e acionar o órgão através da central 193.