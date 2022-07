Motorista morre carbonizado em acidente na BA-130

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta nesta sexta-feira, 22, na BA-130, entre os municípios de Itapetinga e Itororó, no Centro-Sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caso aconteceu próximo ao Trevo de Potiraguá. Devido ao forte impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros (CBMBA) e da Polícia Militar (PMBA) estiveram no local para atender a ocorrência.

O motorista de um dos veículos morreu carbonizado e outro teve ferimentos leves e foi socorrido. A área foi isolada para a chegada dos agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizaram perícia e remoção do corpo.

A identidade das vítimas não foi divulgada. As causas do acidente estão sendo investigadas.