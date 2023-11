Parlamentares derrubam convocação de secretários em Maracás | A TARDE

A Câmara Municipal de Maracás anulou, nesta sexta-feira,10, a convocação de secretários do município, que deveriam prestar esclarecimentos sobre gastos das secretarias de Infraestrutura, Agricultura e Social. O placar foi 6 votos a 5 pela derrubada.



A proposta era de autoria da vereadora Maria das Graças Barbosa, que ao pedir a convocação dos secretários Danilo Oliveira [Infraestrutura] e Guida Galvão [Social], argumentou falta de transparência no uso de máquinas do município, sobre o destino de madeiras, oriundas do Parque dos Eucaliptos, que foram recebidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para a reforma de residências de famílias beneficiárias de programa de melhoria habitacional. A vereadora alegou ser "excessivo" o número de madeiras extraídas na área ambiental.

A presidente da Câmara, Sozy Fontes, deu o voto de minerva para a derrubada. Votaram a favor da derrubada, os vereadores: Renê, Ronaldo, Jó, Renazildo, Noélia e Susy. Já os que não queriam a anulação foram: Zitinho do Maracujá, Gal Barbosa, Juarez do Torno, Eugênio, Alisson Moraes.