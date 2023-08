Prefeito de Amargosa valoriza professores com salário acima do piso

Valorizar a classe de professores do município. Esse foi um dos destaques comentados por Júlio Pinheiro (PT), prefeito de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, durante visita institucional ao grupo A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 9.

O gestor destacou, durante entrevista ao programa Isso é Bahia (A TARDE FM), que mesmo com o fato de a União ter estabelecido 33% por cento de aumento para a classe, além de ter repassado o percentual, a gestão mantém o salários dos profissionais acima do piso nacional.

"É o que o município procura fazer, que é valorizar a Educação e quem gira essa máquina, que são os professores e trabalhadores da Educação", disse.

Júlio com o diretor de Relações Institucionais do grupo A TARDE, Luciano Neves | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Em busca de fortalecer a Educação de Amargosa, Júlio Pinheiro firmou, durante a visita, a parceria do município com o projeto A TARDE Educação, que tem o objetivo de estimular o desenvolvimento da competência leitora com enfoque na formação integral do sujeito, colaborando assim com a aquisição das competências crítica e ética através do manuseio e da produção das mídias na escola.

Júlio Pinheiro destacou ainda os investimentos na Saúde, Infraestrutura e Assistência Social, após a recomposição do financiamento para diversos segmentos.

"Isso se deu pelo bom momento com a gestão do governo Lula. Ainda há uma demanda latente para melhorarmos mais o segmento da Saúde, por exemplo", afirmou.

Durante a visita ao Grupo A TARDE, o prefeito foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, pela diretora do Núcleo Digital do Grupo A TARDE, Caroline Gois, e Andréa Silveira, coordenadora do projeto A TARDE Educação.