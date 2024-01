Prefeito de Itarantim se envolve em confusão com político concorrente | A TARDE

Recorrente em participar de episódios envolvendo confusões, o prefeito de Itarantim, Fábio Gusmão (PSD), mais uma vez foi o centro das atenções durante uma discussão, na noite desta quinta-feira, 4, após chegar em um estabelecimento comercial, e encontrar o provável pré-candidato a prefeito do município, Felipe Freire (MDB). As informações são do Blog do Eddy.

Gusmão teria feito uma proposta de aposta no valor de R$ 10 mil, com base em uma pesquisa de opinião pública, na qual Felipe teria surgido bem pontuado no cenário para as eleições municipais deste ano. Felipe teria recusado a aposta, momento no qual Gusmão teria xingado o concorrente

O atual gestor teria ainda dado murros em uma mesa e criticado as gestões de ex-prefeitos defendidos por Felipe Freire.

Essa não é a primeira vez que Gusmão se envolve em situações semelhantes. O prefeito só deixou o local após a chegada da Policia Militar, a qual levou o gestor na própria viatura.

A Policia Militar informou em nota, que o chegar, a guarnição constatou que não foram encontradas circunstâncias de ilícito penal. Os envolvidos foram orientados e direcionados às respectivas residências. Ninguém foi preso.