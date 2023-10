Sesab inspeciona serviços de unidade de oncologia em Caetité | A TARDE

Uma inspeção foi realizada, na manhã desta sexta-feira, 13, pela secretária de Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) instalada no complexo hospitalar de Caetité, sudoeste do Estado. O objetivo foi avaliar os serviços ofertados no local.



A Unacon de Caetité, inaugurada em 2020, é fruto da parceria entre Governo do Estado e a administração municipal. A gestão estadual investiu mais de R$ 2,8 milhões, valor que corresponde a mais de 90% dos recursos aplicados, além de R$ 10 milhões em equipamentos para implantação do serviço, que atende 48 municípios da região via Central Estadual de Regulação (CER), o que evita o encaminhamento de pacientes para Salvador ou para grandes centros distantes da cidade de origem do usuário.

“É a assistência de alta complexidade que funciona com qualidade no interior da Bahia, isso é a regionalização da saúde na prática. É nisso que a gente acredita, esse é o compromisso do governador Jerônimo Rodrigues com a saúde da Bahia", disse a Roberta Santana.

Também chamada de Hospital do Câncer de Caetité, a estrutura funciona com 80 leitos distribuídos entre 10 de UTI adulto, 13 de Clínica Geral, 19 de Cirurgia Geral, 18 de Ortopedia e 20 de Oncologia Clínica e Cirúrgica, e oferece consultas e exames para acompanhamento, diagnóstico e tratamento, além de centro cirúrgico e serviço de quimioterapia.



Salas de raio-x, tomógrafo, endoscopia, eletrocardiograma, entre outras especialidades, fazem parte também da estrutura do hospital.