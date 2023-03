Suspeito de matar rival no crime é preso no interior do estado

Um homem, suspeito de matar um desafeto e ter ferido um instrutor de autoescola, foi preso na quarta-feira, 8, durante uma ação integrada entre a Delegacia Territorial (DT) de Jaguaquara e a 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), em Jaguaquara.

Segundo as informações da Polícia Civil, a captura aconteceu após investigação da morte de David Mike dos Santos Almeida, de 25 anos. O crime foi cometido em outubro de 2022.

Conforme as investigações, o autor, um homem de 20 anos, que não teve seu nome revelado, era rival da vítima em atividades criminosas e tentou emboscá-lo. Ele invadiu uma autoescola em Brejões e desferiu tiros contra David Mike, atingindo-o fatalmente. Os disparos também feriram outra pessoa, socorrida ao Hospital Prado Valadares, em Jequié.

"Foi apurado ainda que, durante a ação criminosa, a vítima estava armada, pois estava jurada de morte, e chegou a reagir e atingir o autor de raspão na cabeça", declarou o delegado Isaías Neto, titular da DT de Brejões.

A apuração do caso e o resultado dos laudos periciais solicitados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) indicaram a autoria do crime. O mandado de prisão preventiva, expedido no último dia 3, foi cumprido em uma oficina no entroncamento de Jaguaquara. O homem está à disposição do Poder Judiciário.