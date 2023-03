Suspeito de roubo de moto é preso logo após o crime no interior

Um homem suspeito de envolvimento no roubo de uma motocicleta foi preso em flagrante, na tarde de terça-feira, 28, em Itapetinga, centro sul baiano, por uma equipe da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) daquela cidade. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado pilotando o veículo às margens da rodovia BA-262, logo após o crime.

De acordo com o coordenador regional, delegado Antônio Roberto Gomes da Silva Júnior, a vítima acionou os policiais e indicou o local onde o suspeito estava trafegando com a moto. Ao ser abordado, o homem negou participação no crime, confessou ter recebido a quantia de R$ 200 para levar o veículo para uma cidade vizinha e apontou o autor do roubo.

“Já identificamos o comparsa e vamos solicitar a prisão preventiva dele”, ressaltou o coordenador regional. O flagranteado foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia. Ainda conforme a corporação, o veículo recuperado foi devolvido à vítima.