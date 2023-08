Suspeito de tráfico de drogas é preso pela polícia em Jaguaquara

Um homem foi preso no domingo, 13, por suspeita de tráfico de drogas, no município de Jaguaquara, que fica localizado na região centro-sul do estado da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Os militares realizavam patrulhamento na região, quando foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de tráfico.

Com base em informações referentes ao homem que estaria comercializando os entorpecentes, buscas foram intensificadas e um suspeito, localizado e abordado.

Junto ao indivíduo, foram apreendidos 12 porções embaladas de maconha, uma balança de precisão e R$ 352 em espécie. O indivíduo foi encaminhado à delegacia de Jequié.