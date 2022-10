"Time de Bolsonaro e Neto quer impedir o povo de votar", diz vereador

A decisão judicial que garante transporte público à população de Vitória da Conquista, Sudoeste da Bahia, no domingo, 30, foi comemorada pela base de apoio à campanha de Jerônimo Rodrigues (PT). O vereador petista Alexandre Xandó, uma das lideranças de oposição à prefeita Sheila Lemos (União Brasil), criticou a tentativa da gestora em impedir o direito ao voto, sobretudo, dos mais pobres.

“A prefeitura se negava a conceder esse transporte público gratuito. A prefeita do União Brasil é apoiadora de ACM Neto, apoiadora de Bolsonaro. Então, fica claro que o time de ACM Neto e Bolsonaro quer impedir que o povo vá votar com o transporte público gratuito, porque sabe que a população mais pobre tem ido votar no Lula e no Jerônimo”.

Em entrevista ao programa Isso É Bahia, da rádio A TARDE FM, nesta quinta-feira, 27, Xandó revelou também que o município deve contestar a decisão.

“Já tivemos conhecimento de que a prefeitura quer recorrer, um absurdo, mostrando bem o seu lado. Mas nós vamos continuar firme. O povo comemorou muito essa decisão, tem muita gente dizendo ‘opa, vou votar de buzão’, e a gente fica feliz de ter conseguido esse resultado, e parabeniza a Defensoria Pública do Estado da Bahia pelo brilhante trabalho que desempenha não só nessa, mas em outras ações”.

De acordo com o vereador, uma das medidas adotadas pela prefeita Sheila Lemos quando assumiu a administração da cidade, após a morte de Herzem Gusmão (MDB), por Covid, em março de 2021, de quem era vice, foi reduzir o valor das passagens, o que, segundo ele, está quebrando o município.

“Quem define o preço é a prefeitura. Porque a prefeitura subsidia esse valor, ela já paga essas empresas de ônibus para garantir esse valor mais barato. Então, não vai ser um prejuízo grande pra prefeitura [transporte gratuito no domingo], pelo contrário, vai ser um dia a mais, uma fração pequena, dentro desse mar de dinheiro que a prefeita vem jorrando dentro dessas empresas de transporte público, sem licitação, ônibus de péssima qualidade, caindo aos pedaços”.

Críticas à prefeitura de Conquista

Durante a entrevista, Alexandre Xandó ainda criticou a prefeitura de Vitória da Conquista por não investir na manutenção da cidade e na qualificação de serviços básicos oferecidos à população.

“A cidade está jogada às traças, aqui a gente não consegue trafegar pelas vias pela quantidade de buracos, ruas escuras, os postos de saúde faltando médico, faltando dentista, faltando medicamento, postos de saúde caindo aos pedaços, obras dela que não terminam nunca”.

O vereador também destacou o uso de verbas via orçamento secreto em obras públicas na cidade, com suspeita de fraude em licitação.

“Esse mesmo orçamento secreto está fazendo um asfalto aqui na nossa cidade e nós batizamos esse mesmo asfalto de farofa, porque é um asfalto que literalmente está saindo na mão. É um absurdo o que estão fazendo com o dinheiro público, com fortes indícios de fraude de licitação, num orçamento secreto que já foi denunciado pelo Tribunal de Contas da União. E é esse asfalto que a prefeita Sheila vem trazendo como um grande resultado em Vitória da Conquista”.

Vitórias de Lula e Jerônimo na cidade

No primeiro turno em Vitória da Conquista, Lula obteve a maioria dos votos (55,40%). Já Jerônimo ficou em segundo lugar na disputa ao governo da Bahia (37,95%). Para o vereador, agora o PT vai vencer nos dois cenários.

“Agora que Sheila está apoiando Bolsonaro a popularidade dela está caindo muito, eu não tenho dúvidas, que aqui nós vamos ganhar com Lula novamente e vamos virar o placar com Jerônimo. A gente perdeu aqui com Jerônimo no primeiro turno, mas agora nós vamos ganhar porque Sheila, agora se associando a Bolsonaro, com certeza, os eleitores de Lula que votaram em ACM Neto estão vendo que a máscara caiu”.