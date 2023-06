Tortura e ‘boa noite, Cinderela’: idoso é alvo de golpe por dupla

Um idoso passou por momentos de terror no último sábado, 27. Após ser espancado, amordaçado e dopado, ele viu cerca de R$ 40 mil serem levados de sua conta bancária. O crime ocorreu dentro da própria casa da vítima, na cidade de Caetité, situada na zona sudoeste do estado da Bahia. Após dois dias de momentos tensos, o senhor, de 71 anos, conseguiu pedir ajuda.

Até o momento, nenhum dos dois homens suspeitos foram presos. Tanto objetos quanto dinheiro em espécie foram levados. Posteriormente às agressões, Ieron Batista de Oliveira foi deslocado para um hospital de Caetité, onde continua internado nesta quarta-feira, 31.

O homem chegou à unidade com vários ferimentos e três costelas fraturadas. Juntamente a isso, a filha do idoso comunicou que ele teve um derrame pleural - que apresenta tosse, dor aguda no peito ou falta de ar.

A vítima estava dentro de casa quando dois homens entraram no imóvel e fizeram a abordagem, segundo as investigações. Uma terceira pessoa, que não foi identificada, foi responsável por facilitar o acesso dos suspeitos ao imóvel.

Como não liberou a localização de aproximadamente R$ 14 mil em dinheiro vivo dentro da residência, o idoso foi espancado. Motos e televisões estão entre os bens roubados. Após as informações sobre o dinheiro, a dupla dopou a vítima.

Somente após acordar do ‘boa noite, Cinderela’, Ieron ligou para a polícia e pediu socorro. A Polícia Civil da cidade investiga o caso e comunicou que deve concluir o inquérito até o final desta semana.