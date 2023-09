Vídeo: cachorro corre atrás de assaltante e fica preso em telhado

Um cachorro ficou preso após perseguir uma pessoa que teria invadido o quintal de uma residência em Jequié, a cerca de 368 km de Salvador, nesta quinta-feira, 31. O animal subiu no telhado na tentativa de capturar o suspeito.

Bombeiros do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) em Jequié, resgataram o cão que estava a cerca de 4 metros do chão, com uso de técnicas de resgate em altura. A ação foi acompanhada pela moradora, que recebeu orientações do que estava sendo realizado.

O sargento da BM, Gracindo Cardoso de Melo Neto, explicou que foi utilizada uma escada para ter acesso ao muro próximo ao telhado. Depois disso, chegaram até o animal.

Após o resgate, o cachorro foi avaliado pelos bombeiros e estava sem ferimentos aparentes. O animal, que queria seguir o bombeiro que o retirou do telhado, foi deixado sob os cuidados da pessoa que os acionaram. O Corpo de Bombeiros informou que podem ser acionados através da central 193.

Foi utiliada uma escada para acesso ao muro próximo ao telhado Divulgação | Corpo de Bombeiros da Bahia