Vítima fica presa às ferragens após acidente em Vitória da Conquista

Uma pessoa ficou presa às ferragens após um acidente no carro em que estava, no fim da manhã desta quarta-feira, 9, em Vitória da Conquista, cidade no sudoeste baiano. Outra vítima que estava no veículo também ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na Rua Catão Ferraz, no centro da cidade.

Guarnições de busca e salvamento do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7° BBM) em Vitória da Conquista fizeram a retirada das vítimas. Elas foram conduzidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e nem as causas do acidente. A Polícia Militar e a Guarda Municipal deram apoio na ocorrência.

O Corpo de Bombeiros ressaltou que respeitar a sinalização das vias, assim como realizar a manutenção preventiva dos veículos são medidas que podem evitar acidentes automobilisticos.