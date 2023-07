Acidente deixa uma pessoa presa às ferragens em Barreiras

Uma pessoa ficou presa às ferragens, após um carro de passeio colidir com um caminhão, na BR-242, na altura do Km 853, em Barreiras. A ocorrência foi registrada por volta das 19h. Bombeiros da 2ª Cia de Luís Eduardo Magalhães, pertencente ao 17° BBM em Barreiras, resgataram o corpo.

Após o resgate, o corpo da vítima foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais. Os bombeiros também realizaram a limpeza da via. A causa do acidente ainda é desconhecida.