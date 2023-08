Adolescente de 17 anos é flagrada com 10kg de maconha em ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10kg de maconha que estava sendo transportada por um adolescente de 17 anos em um ônibus na Bahia. A apreensão foi registrada no sábado, 12, quando o veículo passava pelo Km 830, da BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Os policiais abordaram um ônibus durante um comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade. No decorrer da fiscalização, a equipe localizou 15 tabletes de maconha dentro da mochila de uma das passageiras.

Questionada, a jovem de 17 anos informou que recebeu 500,00 para transportar a droga de São Paulo para Maceió, em Alagoas. A jovem foi apreendida e apresentada na delegacia que cuida de infrações cometidas por adoolescentes infratores.