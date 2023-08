Adolescente é apreendido após participação em latrocínio de taxista

Um adolescente apontado pela polícia por ter participado da morte do taxista Roberto Charles Martins da Rocha, em maio deste ano, em Teixeira de Freitas, foi apreendido na segunda-feira, 21, por ato infracional análogo a latrocínio, por policiais da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

O corpo da vítima foi encontrado às margens da BR 101. “Solicitamos mandado de busca e apreensão que foi deferido pela 1ª Vara da Infância e Juventude. O adolescente foi internado na Fundação da Criança e o Adolescente (Fundac)”, explicou o coordenador da 8ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno.

De acordo com a Polícia Civil, durante a investigação, os policiais identificaram que ele estava na companhia de outros investigados, quando tomaram o veículo de assalto com restrição de liberdade da vítima, depois mataram o taxista e ocultaram o corpo. As investigações seguem para localizar os outros envolvidos.

O adolescente apreendido é ainda investigado pela participação de outros atos infracionais análogo ao crime de homicídio em Teixeira de Freitas e Linhares no Espírito Santo. Ele também já foi apreendido por ato análogo a roubo com restrição de liberdade nas cidades de Alcobaça e Lajedão.